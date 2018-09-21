愛音樂不怕由零開始 銀髮樂團E大調忘年奏

在荔枝角工廈之內，不時傳出優美的音樂，一群年長人士投入地合奏音樂。記者到訪的一天，他們正演奏上世紀八十年代的流行曲《幾分鐘約會》，讓人聽出耳油。一班五十歲或以上的年長人士因為願學和願練樂器，獲東華三院「E大調合奏團」（E Major）取錄成為團員，各人由起初五音不全，至到今天開心地演奏音樂，退休生活起了變化，在美樂滋潤之下，變得更加豐盛。系列三之二



記者：林巧茹



攝影：梁譽東、蘇正謙



「E大調合奏團」服務發展主任溫俊祈，合奏團屬於東華三院社會服務科安老服務部以下的「E大調長者音樂推廣計劃」，獲胡關麗珍慈善基金贊助，由二○一五年開始，以推動藝術教育為基礎理念，嘗試把音樂帶入年長者的日常生活，提高他們的生活質素，正面促進生理、心理和社交的健康。



她續稱：「E大調除了是長者音樂上的音階，E亦代表着Elderly（長者或退休人士）的意思，而Major是大調，是最重要和最主要的意思。因為我們相信年長人士或退休人士會像其他年齡組別的人士一樣，均是社會重要的一群。」她說：「我們會透過不同層面的音樂活動和訓練，讓他們再次藉『夢』飛翔。」合奏團現有五十七位團員，當中十三位女士，其餘是男士，分別演奏弦樂、木管樂、銅管樂、敲擊樂等，整個管合奏團的音色，較成團之初更為完整。



合奏團每名成員都獲資助參加「樂器課程資助項目」，不會因為財困而失去學習樂器機會。她說：「『樂器課程資助計劃』每年收二十多人，讓他們自由選擇樂器琴行學習樂器，但甄選的重點原則是要對音樂有熱誠抱負及承擔。」



團員帶樂器到處旅遊



曾參加該樂器課程資助項目得以續習鋼片琴的林婉儀說：「我曾參加由康文署舉辦的敲擊樂班，後與友人一起參加『E大調合奏團』的面試而被取錄，掌握社會的資源，有何不可？」另一位吹奏長笛的李燕芳說：「這個合奏團的標準不是培養藝術家，而是訓練一班開心的管弦樂團；他們的標準門檻不高，有『E大調合奏團』就有長笛。我喜歡遊走天下，帶着長笛到處旅遊。我參加了『樂器資助計劃』一年後就自學了。」



對於參加「E大調合奏團」的原因，現研習爵士鼓的退休教師張永雄表示：「我年輕時沒時間玩音樂，但我很喜歡披頭四這些節奏輕快的音樂，以前玩打鼓，也會與玩敲擊樂隊的朋友組成樂隊夾Band。到五十歲，接近退休年齡，知道『E大調合奏團』招生，所以來面試，於面試時表演打鼓，因一句『我很願學和我很願練』而被取錄。」他續說：「自加入『E大調合奏團』後，認識了很多新朋友，讓我有一新平台滿足自己對音樂的追求。」



學習樂器，並非易事，年長者反應慢，需要更大的恒心和勤於練習，而合奏團成員習懂不要給自己框框，接受各類音樂的挑戰。林婉儀表示：「我們也可跳出自己的框框，也可以Active Aging（積極的老年）。東華成立「E大調合奏團」是一個重要的平台，幫我們做一個Active Elderly。」