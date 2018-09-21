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﻿退而不休 爵士團 一年出騷50次　

2018-09-21 列印
■男爵士樂團成員，每星期都老遠跑到馬鞍山的信義會練習。
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　　本港有一隊由全男性長者組成的樂團，他們專門演奏爵士樂。信義會籌辦的男爵士樂團（Men in Jazz），只收錄金齡男士，樂團經理人連家駿說：「成立男爵士樂團，是為年長男士提供服務，因為有研究顯示，男士社交源於職場，他們退休後容易面對缺少社交的問題，所以我們只收錄金齡男士團員，讓他們廣結良緣，並將金齡活力以音韻帶到地區。」

　　男爵士樂團今年踏入第四屆，在二○○一年成團之初，當時有八十名成員，當中九成從未學過音樂，至今年擴大至一百八十位團員，樂團除致力推廣「金齡音樂」，亦踴躍參加國際音樂節。樂團今年演出共五十多場，分別在西灣河和牛池灣等文娛中心舉行，接觸不同地區的人士。

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