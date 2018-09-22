三﻿南亞刀賊強搶613萬兩職員﻿﻿反抗雙腿捱斬﻿

紅磡發生斬人搶劫案，兩名珠寶店男職員昨日攜同兩個共載逾六百一十三萬元現金的背囊前往找換店，途中遇上三名蒙面、戴鴨舌帽的南亞裔刀匪，被人從後襲擊，兩事主反抗時遭賊人斬傷腳。三賊搶走兩個載有巨款背囊後，登上由第四名同黨駕來的私家車逃去。警方在奧海城附近尋回賊車，賊人已挾贓款逃去。



遇劫兩名男事主分別為三十八歲姓顧本地男子，以及二十六歲印度籍男子。據悉，兩人分別為兩家珠寶公司職員，其中印度漢早前由家鄉來港，昨晨十時許，他陪伴顧攜帶兩個分別為黑色及綠色的背囊，前往找換店存錢，兩背囊由公司提供，分別載有七十四萬美元（折合約港幣五百七十七萬元）、三十六萬餘港元及六張劃線支票。



兩事主途至鶴園東街與紅磡道交界時，三名各持利刀、戴鴨舌帽及口罩南亞裔賊人從後趨近，搶去兩事主的載有巨款的背囊，登上一輛停泊鶴園東街與崇平街交界、由第四名同黨駕駛的白色本田私家車逃走。



賊黨疑為印度裔



劫案發生時，兩事主不甘損失反抗，遭賊人斬傷，本地人事主身中三刀，分別左腳一刀及右腳兩刀（小圖）；印度籍事主則左大腿近臀中一刀，兩傷者受傷倒在路中。



有途人見發生搶劫傷人案報警，大批警員接報趕至封鎖現場，救護員為兩傷者包紮後送院，治療後情況穩定。警方得悉賊人挾賊贓乘車逃走，立即展開捷進行動，在各區多處主要路面設置路障截查可疑車輛，包括獅子山隧道九龍入口、紅磡海底隧道九龍入口、大老山隧道及西區海底隧道等，警員持長槍及頭盔戒備，其間多區交通擠塞。



警尋回賊車檢血刀



九龍城警區刑事總督察王子于表示，有目擊者稱，三名搶劫背囊的賊人以印度語交談，相信他們為印度人士。案發後兩個多小時後，警方獲熱心市民提供資料，在旺角奧海城對開海庭道發現賊車，警員趕至時賊人已逃去，車上遺下兩把長約二十厘米染血牛肉刀、口罩及帽等。賊車證實上月十七日在屯門藍地報失。鑑證科人員事後奉召到場在賊車上套取指模，九龍城警區重案組第一隊已接手調查，並檢走一批證物及追緝賊人歸案。



