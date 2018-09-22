遇劫兩名男事主分別為三十八歲姓顧本地男子，以及二十六歲印度籍男子。據悉，兩人分別為兩家珠寶公司職員，其中印度漢早前由家鄉來港，昨晨十時許，他陪伴顧攜帶兩個分別為黑色及綠色的背囊，前往找換店存錢，兩背囊由公司提供，分別載有七十四萬美元（折合約港幣五百七十七萬元）、三十六萬餘港元及六張劃線支票。
兩事主途至鶴園東街與紅磡道交界時，三名各持利刀、戴鴨舌帽及口罩南亞裔賊人從後趨近，搶去兩事主的載有巨款的背囊，登上一輛停泊鶴園東街與崇平街交界、由第四名同黨駕駛的白色本田私家車逃走。
賊黨疑為印度裔
劫案發生時，兩事主不甘損失反抗，遭賊人斬傷，本地人事主身中三刀，分別左腳一刀及右腳兩刀（小圖）；印度籍事主則左大腿近臀中一刀，兩傷者受傷倒在路中。
有途人見發生搶劫傷人案報警，大批警員接報趕至封鎖現場，救護員為兩傷者包紮後送院，治療後情況穩定。警方得悉賊人挾賊贓乘車逃走，立即展開捷進行動，在各區多處主要路面設置路障截查可疑車輛，包括獅子山隧道九龍入口、紅磡海底隧道九龍入口、大老山隧道及西區海底隧道等，警員持長槍及頭盔戒備，其間多區交通擠塞。
警尋回賊車檢血刀
九龍城警區刑事總督察王子于表示，有目擊者稱，三名搶劫背囊的賊人以印度語交談，相信他們為印度人士。案發後兩個多小時後，警方獲熱心市民提供資料，在旺角奧海城對開海庭道發現賊車，警員趕至時賊人已逃去，車上遺下兩把長約二十厘米染血牛肉刀、口罩及帽等。賊車證實上月十七日在屯門藍地報失。鑑證科人員事後奉召到場在賊車上套取指模，九龍城警區重案組第一隊已接手調查，並檢走一批證物及追緝賊人歸案。