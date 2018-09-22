廢物轉運站瀕爆煲沙田鄉郊現垃圾山

風災過後，大量樹木倒下，巨大的枯枝送往廢物轉運站後，竟導致壓縮機器損毀，癱瘓部份中轉站。部份廢物轉運站外堆積大批垃圾，其中沙田多個鄉村垃圾站多日無車運走大批垃圾，堆積如山。環保署表示，風暴後城市垃圾量大增，其中塌樹最多，廢物轉運站難以處理。沙田區議員丘文俊則批評政府善後工作散漫，建議覓空地處置塌樹。



各區垃圾每日會由垃圾車運到廢物轉運站壓縮，再送往堆填區。環保署助理署長（環境基建）張妙嫻昨日表示，風災過後，有大量塌樹被送到廢物轉運站，而樹木較難壓縮，甚至會令壓縮設備損壞。她指，廢物轉運站已延長運作一小時，但壓縮機和吊機須由專業人士操作，涉及培訓問題，故短時間內難解決人手問題。



枯木損壞壓縮機



廢物轉運站亦已飽和，令部份垃圾站出現垃圾堆積，無車運走，其中沙田更成重災區，灰窖下村、謝屋村、沙田圍村及作壆坑新村多天出現「垃圾山」，災後四天仍未有處理。昨日食環署回覆查詢時指，已派人到上述垃圾站加強清理，現已大致回復正常。環保署接受本報查詢時指，災後垃圾量由每天約八千噸增至萬二噸，其中夾雜樹枝和樹木，故難處理，而現在為非常時期，希望各方能夠體諒。



沙田區議員丘文俊向本報記者透露，現時所有鄉郊地方都有垃圾堆積問題，堆積如山，傳出大陣臭味。他又指，應體諒前線人員，如清潔工及廢物轉運站工人，但特區政府在災後黃金一星期毫無善後對策，才是問題主因，令前線人員受苦，相關官員需要問責。他又批評各政府部門在非常時期依然各自為政，理應設立跨部門應對善後工作。



現有不少熱心市民發起清理街道活動，協助重建社區，香港廢物處理業協會主席譚志華昨天表示，有些人處理塌樹後，將樹木放進黑色垃圾膠袋中，膠袋會被運至廢物轉運站，從而令廢物轉運站要處理更多樹木。



丘文俊批評此說法是推卸責任，他認為處理街道樹木者不一定是市民，而即使壓縮機不壞，都不能解決垃圾如山的問題。他又建議政府在空地暫時放置塌樹，避免將塌樹送往垃圾中轉站，待三星期後渡過高峰期，以循環再用方式處理，以減輕現時前線人員的壓力。



