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﻿中秋綵燈晚會﻿ 分三日舉行

2018-09-22 列印
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　　中秋佳節，夜裏賞燈，與月共對。康文署將於佳節期間在大埔海濱公園、維多利亞公園及屯門公園舉辦中秋綵燈會和互動光影裝置。市民可於指定日子免費入場。

　　互動光影裝置「月台」會於文化中心露天廣場展出，以光影列車穿梭萬家燈火為題；特別活動《故事驛站 月下聚會》將於本月二十二日至二十五日晚上舉行，將有故事分享和綵燈製作工作坊。

　　中秋綵燈晚會共三場，首場於本月二十三日設於大埔海濱公園，次場二十四日設於維多利亞公園，第三場二十五日設於屯門公園。綵燈晚會有大型民族歌舞、雜技表演，並有傳統手工藝示範。

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