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沙灘掛紅旗 女泳客遇溺亡

2018-09-22 列印
　　一名六十九歲姓陳老婦，昨晨十一時許，在掛上紅旗的西貢清水灣二灘游泳，其間有男泳客發現她游至浮台位置附近，脫下防曬面罩似浮水休息，過了兩分餘鐘後，男泳客驚覺老婦不妥，呼之無回應，恐她遇溺揮手求助。

　　四五名救生員跳入水中游近救援，將女事主救上岸，召救護車送院搶救，至下午三時二十八分不治，稍後剖屍檢驗以確定死因。

　　康文署本月十七日宣佈，由於須要清理颱風「山竹」後的雜物及進行防鯊網維修工程，港島南區、屯門、荃灣、離島及西貢區所有泳灘現已暫停開放，並已懸掛紅旗，市民請勿在該處游泳，直至另行通知。

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