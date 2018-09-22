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中原指數連跌兩周 財爺籲留意樓市風險

2018-09-22 列印
　　息魔現身，加上中美貿易戰未止，樓價受壓。中原城市領先指數最新報一百八十六點六，與八大指數一樣連續兩周下跌。財政司司長陳茂波表示，觀察到最近兩、三星期樓市靜了下來，而樓價都有輕微調整，由於利率正常化和住宅供應增加，他認為樓市下滑的風險高，呼籲投資者謹慎。

　　中原地產指出，領先指數按周下跌了百分之零點二三，連續兩周下跌，而上次出現連續八大指數兩周下跌的情況，是二○一六年二月的樓價調整期，反映樓價走勢開始反覆回軟。

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