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特首：歡迎新聞界公正評論

2018-09-22 列印
　　特首林鄭月娥表示，歡迎新聞界對特區政府的工作作出公平公正的評論及批評，讓政府精益求精，不斷向前進步。

  她出席香港新聞界慶祝國慶酒會時致詞時表示，除了節慶，值得慶賀的包括馬上開通的高鐵及快通車的港珠澳大橋，希望新聞界多報道這些好消息、正面的消息，讓市民大眾分享喜悅。

  她又說，新聞界一直堅持為市民提供真實、客觀、全面的新聞報道，是香港社會進步及發展的重要力量。

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