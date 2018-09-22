港富婆託管澳門物業 ﻿地產中介造假約﻿﻿放租「食價」﻿

在澳門擁多幢物業放租的一名港富婆，兩年多來疑所託非人，透過一名相識十多年港澳地產男代理，協助管理物業及收租，不料對方黃皮樹了哥，不熟不吃，偽造租約從中食價，兩年間騙去港女一百二十多萬元，女事主得悉被騙向澳門警方報案，涉案男子前日在外港澳碼頭入境大堂被捕，已移交檢察院偵辦。



疑犯姓劉（五十二歲），香港人，現時無業，早年於港澳任職地產代理中介，熟知澳門物業放租情況，也與當地行家熟稔。消息稱，劉透過行業活動，與四十多歲港女認識十多年，獲得信任。



一五年，港女將四個位於新口岸及氹仔區的住宅單位，委託劉協助放租，劉成功將四個單位以每月一萬八千至二萬元租出，平均每月共收取七萬租金。但劉一五至一七年間僅向事主交出二十萬港元，訛稱租客一直拖欠租金，並承諾協助追討。



及至去年下半年，港女遲遲未收齊租金懷疑被騙，再向劉質問，計算之後，要求劉交回一百二十九萬港元，惜劉一直拖拉，無法兌現其口頭承諾，女事主遂向澳門司警局報案。經調查後司警發現劉偽造租約，向租客訛稱自己為單位擁有者，由於當年出租時各方未查驗真偽，因此租客及本地的地產中介均信以為真。另一方面，劉則以假租約瞞騙港女，聲稱每個單位每月只收取一萬元租金，從中食價騙取金錢。



劉於去年底開始潛逃，一直未踏足澳門，直至前日經外港碼頭再次來澳，其間被治安警員截獲，轉交司警繼續跟進。有人承認作案，聲稱由於與事主相熟，深得對方信任，因此以偽造租約行騙，相關騙款已用作日常花費消秏掉。警方以偽造文件及相當巨額之信任濫用罪對其落案起訴，將疑犯移交檢察院跟進。



