「山竹」蹂躪臨海屋苑嚇怕住戶樓價恐跌

在「山竹」蹂躪港澳二十多小時下，多個臨海屋苑首當其衝，爆玻璃、水浸等舉目皆是，令居民有得震無得瞓。由於有指超強颱風出現機率愈來愈多，有地產界人士認為連續成為重災區的杏花邨，單位升值能力已被削弱，其他地區的臨海單位也會因而冧價。







去年被「天鴿」重創的港島東臨海屋苑杏花邨再次遭殃，沿岸不停捲起十多米高巨浪，海水猛打低層住宅窗戶，杏花邨變成杏花「川」。同樣靠近海邊的將軍澳海濱長廊，藍塘傲、天晉、嘉悅等私人屋苑頓成澤國；其中留守家中的嘉悅居民，因地庫電表房及升降機房跳大掣陷入停水停電，被迫摸黑生活。



料超強颱風出現機率增加



香港氣象學會發言人梁榮武向《東周刊》表示，本港自一九三一年設立十號颱風信號制度以來，至今發出十九次十號風球，但發出的時間由過往約十年一次，加密至回歸後三至五年一次，今次山竹更只跟天鴿相隔一年，相信與全球暖化令海水溫度上升有關，有利颱風形成，預料未來超強颱風出現的機率愈來愈多。



租住澳門東方明珠區某臨海豪宅高層單位的周太，索性在山竹來襲前舉家租酒店暫避，「原本貪間屋望到港珠澳大橋靚景，點知上年打風吹爆玻璃，搞到倒瀉籮蟹般，今次大廳及房屋又嚴重滲水，租約完結便會搬走。」



澳門「曜澳置業」行政總裁梁明輝說，天鴿後湧現不少臨海單位放售，價錢相比市價稍低，亦有不少租客因為怕了颱風而避開向海單位，情願選擇景觀較遜的內園單位。



沿海屋苑樓價天鴿後升幅少



至於香港，對比太古城及嘉亨灣樓價，杏花邨在過去一年明顯跑輸。根據代理數據，杏花邨樓價自去年八月至今，升幅百分之十九點五，但同期太古城升幅達百分之二十四，嘉亨灣更升近百分之二十七。除杏花邨，其他臨海屋苑如小西灣藍灣半島，以及鴨脷洲海怡半島等，樓價自天鴿後幾乎無升過，實用呎價維持約一萬七千五百元，明顯跑輸於大市。



中原高級資深區域營業董事黎妙蘭表示，暫未見有杏花邨業主主動減價，「反而有些買家想執平貨，想鋤業主減價！」



香港房地產代理業聯會主席郭德亮說，「假如未來超級颱風出現的次數愈來愈頻密，估計業主或會基於安全問題，日後置業情願選購內園單位，到時向海單位即使不跌價，亦肯定冇咁值錢。」



他指現時同一屋苑的向海單位與內園相比，樓價最高可以相差五成，若果超級颱風年年威脅，向海單位肯定冧價，到時跟內園單位差距一定會收窄。



