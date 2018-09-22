﻿內地整頓網企落重藥﻿ ﻿雙馬王國四面楚歌﻿

市場去年已傳出中央擬加強監管兩大科網「暴龍」騰訊（700）和阿里巴巴的傳聞，今年終於颳起「整頓」風暴。首先被「郁」的是馬化騰。而馬雲旗下、迅速崛起的螞蟻金服，更被指搶走四大國有銀行飯碗，亦勢成監管機構「開刀」目標。



上周一，馬雲宣佈啟動傳承大計，將會在明年九月十日退任阿里巴巴主席。正值壯年的馬雲突然「急流勇退」，外界對於他的「解釋」都半信半疑。曾出任阿里顧問的《阿里巴巴：馬雲的商業帝國》作者Duncan Clark認為，無論馬雲願不願意，他退居幕後都會被解讀成對局勢不滿或憂慮。



空穴來風，未必無因。阿里巴巴和騰訊近十年迅速崛起，橫跨多個重要行業。然而這兩間掌控中國經濟命脈的科網巨企，真正大股東並非兩位創辦人，而是外資南非Naspers和日本軟銀集團。當中騰訊更無「同股不同權」的保護罩，成為中央密切注意的目標亦無可厚非。



螞蟻金服威脅國有銀行



與馬化騰鬥得叮噹馬頭的馬雲有危機感，並非無跡可尋。有熟知內地政情人士表示，電子商貿佔內地消費比重與日俱增，中央加重網購徵稅是遲早的事。而馬雲私人持有的螞蟻金服，旗下「支付寶」及「餘額寶」更被指吸走民間存款，令銀行不得不支付更高利息。



相對於馬雲，馬化騰近期受到的打壓明顯更大，甚至浮現被「追殺」的味道。



騰訊旗下網遊，過去一年被多個官媒疾言厲色狠批。今年八月，騰訊的《怪物獵人：世界》因部份遊戲內容未完全符合法規要求，遭勒令下架。其後集團公佈一份大倒退的中期業績，股價狂瀉不止。



及後騰訊的皇牌遊戲《王者榮耀》啟動最嚴格的實名制，並接入公安權威數據平台進行校驗，以防玩家打機成癮。不過一波未平一波又起。市傳當局擬就遊戲版號實行配額制，並徵收遊戲行業專項稅，每遊戲可能徵收三成半專項稅。



騰訊大股東年初沽貨



《東周刊》翻查資料，騰訊爆出連串負面消息前，北水年初已開始狂沽騰訊。單計滬深兩地的「港股通」，累計已掟了一千一百七十多億貨。及至三月，從未沽過貨的騰訊大股東南非Naspers更一炮過套現逾八百三十四億。騰訊由歷史高位計，市值已蒸發近一萬五千億元，叫人咋舌。



香港中文大學經濟學系副教授莊太量表示，騰訊和阿里巴巴在內地規模太大，未來要面對甚多問題，尤其是政府加強監管。「好明顯首先係馬化騰，下一個好大機會係馬雲！」



