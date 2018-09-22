﻿英皇菁英盃月底舉行﻿ 職業電競手打出前途﻿﻿

電競近年迅速發展，更列為二○二二年杭州亞運正式比賽項目。英皇電競亦大力支持電競發展，除聘請年輕人成為職業電競手，掃除「打機無前途」等根深柢固印象外，今年第二次舉辦電競盃。總監Toyz稱，會持續推廣電競文化，讓大眾更了解電競。英皇電競今年的新隊伍本月尾會有首場公開賽，以冠軍為目標。



電競在剛過去的印尼亞運納入示範賽，其中一個遊戲爐石戰記，港隊選手奪金。電競亦即將成為下屆杭州亞運的比賽項目，會列入獎牌榜計算，與其他運動睇齊。去年成立的英皇電競一直推廣電競文化，今年推出第二屆「英皇電競菁英盃」，比賽遊戲為「PUBG」，坊間稱之為「食雞」，現已接受報名，冠軍獎金達十二萬元。英皇電競會在各選手中，尋找有潛力的電競手加盟。



穩定收入家人接受



英皇電競在不同「食雞」隊伍中，物色到阿Sam、昇仔、阿唯及Alan，組成「G-rex Infinite」。隊長阿Sam跟大部份人一樣，家人起初認為他只是喜愛打機，不希望他成為職業電競手。Alan家人更一度拔掉上網線及電腦電線，希望他不再沉迷下去。不過，有賴近年電競專業化，家人均留意到他們有穩定收入，而且認真投入，故放手容許逐夢。被問到職業電競手月入有多少，阿Sam指有五位數，但未能透露大約數字。



他們本月尾會有首次公開賽，阿Sam稱會以冠軍作目標，每日訓練大約十小時，一般下午一時多回到訓練室，之後持續去練習「食雞」至晚上十時離開，中間時間食飯。跟其他運動員一樣，電競手亦有勞損情況，阿唯手腕曾經出現刺痛，一度難以用力；Alan則因用力不當感到膊頭痛，他們經休養後已大致康復。



英皇電競戰隊總監Toyz表示，會提供適當的椅子給電競手，相信調校至適當高度，能避免大部份辦公室痛症。他又透露，即將會主持真人騷，讓有致成為電競手的年輕人嘗試專業選手的滋味，評估自己是否適合。



