﻿港病人﻿難抵原廠貴藥 網購仿製藥「玩命」

內地電影《我不是藥神》劇中在印度買仿製藥的情節，正在香港上演！記者早前通過社交媒體及購物網站，聯絡十名自稱代理標靶藥「正貨」及「仿製藥」的藥商，他們不諱言「郵寄藥物到香港比寄往內地更容易過關」。病人組織慨歎，有不受資助網保障的病人難抵每月數萬元的藥費，惟有「博一博」試服印度仿製藥。惟醫生及藥劑師警告，網購藥物來歷不明，有機會遇上假貨，甚至出現嚴重副作用，猶如玩命。



患有慢性骨髓性白血病的陳小姐（化名），由於需長期服用標靶藥「伊馬替尼」，每月藥費逾萬元，造成沉重負擔，她憶述多年前一名病友分享，正服用由印度網購的仿製藥，「該病友是在新加坡看病時，當地醫生教他在印度買。」她與多名病友於是一同網購藥物，但她在服藥一星期後，皮膚出現敏感反應，需要即時停藥，惟她仍相信療效，「我是少數不幸的人，其他病友無同類問題。」



網購仿製藥過程非常簡單。記者早前分別在facebook及搜尋引擎輸入「IRESSA」及「TAGRISSO」兩種標靶藥名，即成功聯絡近十名聲稱來自印度及孟加拉的「藥商」。一盒三十粒八十毫克的TAGRISSO，在港售價超過五萬元，仿製藥價僅二千三百多元；一盒三十粒二百五十毫克的IRESSA在港價值約九千元，仿製藥價僅三百多元，有藥商聲稱可出售印度製的IRESSA原廠藥，價錢僅一千五百多元。其中一名印度藥商，更聲稱成功郵寄過千份抗癌藥郵包至內地及香港，並展示郵寄單據，列明收信人來自香港，着記者不必擔心。



藥物來歷不明存風險



根據衞生署的資料，IRESSA及TAGRISSO屬香港第一部毒藥及處方藥物，須由香港註冊醫生向病人直接供應藥物或憑醫生發出的處方，在註冊藥劑師監督下在註冊藥房購買。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明看過「印度製IRESSA原廠藥」的包裝後，直言包裝粗劣，相信並非原廠藥，他提醒市民在沒有藥劑師監售下，隨時購入假貨。



結直腸外科專科醫生朱建華提醒，在專業守則下，醫生不會協助服用來歷不明藥物的病人完成療程，換言之，病人需要自行決定藥量，影響療效，即使藥物成份與原廠藥完全相同，病人在服用後亦有機會出現不同程度的副作用，病人難以自行判斷情況。



大律師陸偉雄亦指，網購藥物若未註冊，或包含第一部毒藥或處方藥物，甚至危險藥物的成份即屬違規，就算購藥自用亦可能要負上刑責，「自用頂多是求情理由，買家收件時被查獲違禁藥物已即時『拉得』！」



香港病人政策連線主席林志釉指，將有更多藥物專利權於未來一兩年「過期」，意味更多仿製藥陸續面世，惟衞生署引入新藥物時，審批過程需花兩至三年，不少醫生因欠缺新藥替代，只能處方慣用抗癌藥物，令病人須繼續捱貴藥。



