﻿運作大致暢順 有待磨合 高鐵通車日10甩漏









高鐵香港段昨天首日通車，運作大致暢順，卻出現最少十樣甩漏，包括有列車受天氣影響而延誤、電子票出問題、臨時改閘口、餐廳不足、中港口岸溝通不足及接駁交通未完善等。港鐵主席馬時亨表示，高鐵運作仍有不少地方須磨合，呼籲體諒。



西九龍站實施一地兩檢，本報記者測試過關程序，發現兩地略有不協調。上午六時十分，港鐵人員指首班車乘客須盡快過香港關，否則可能趕不及上車，過香港關約需一分鐘，安檢要兩分鐘。六時十四分，記者到達通往內地檢測站的升降機，職員卻稱：「樓下未準備好，暫不能到下層。」直至六時十九分，職員接到通報，才讓乘客往下層。抵下層後，行約一分鐘，越過香港口岸區與內地口岸區的分界線，入內地關要二十秒，再經過安檢，開車前十五分鐘方可入閘登車，開車前五分鐘則停止入閘。



其中一班往廣州南的高鐵，開車前十五分鐘仍未上客，開車前五分鐘應停止入閘，但仍有大量乘客未過閘，職員需開放閘機旁通道，讓乘客由候車區進入月台，期間並無核對車票。



網上訂量多 站內取票排長龍



高鐵乘客行李須符合內地規定的大小，並限重二十公斤。有乘客因行李太過大件，未能入閘，港鐵臨時提供「紅白藍」袋，讓乘客分開裝物，才可過關。



電子票亦出現問題，由於網上訂票的人多，西九站內大排長龍取票，最終恐怕乘客未能趕及做安檢，職員帶領未取票乘客，在無票下走特快通道入閘過關。亦有乘客入閘後發現系統連結出問題，未能如常在12306系統列印車票，職員亦容許登車。



距離往深圳北的首發車開出約半小時，港鐵員工臨時宣佈檢票閘口由車票註明的十八號改為九號，引起乘客不滿。港鐵車務總監劉天成指，車票上月台號碼未必為最新資訊，呼籲乘客留意月台廣播。記者又發現，當列車處於香港段時，電話網絡穩定，但開車後十分鐘，進入深圳後，訊號變得不穩定，間中斷線。



入閘系統出問題 無驗票登車



首日有多班列車延誤，當中不少是前往廣州，因天雨影響，為安全考慮而減速，造成延誤。此外，昨早十一時，香港路段同一時間有多班列車，導致電力不穩，有列車停電，只有緊急照明。港鐵表示，未來會研究方法，減少停電的機會。



記者亦發現，B2層美食廣場只有兩間餐廳供應早餐，乘客須等三十分鐘；下午又有自助售賣機故障，現場大排長龍，不少乘客抱怨食物選擇少。接駁交通方面，不少乘客指接駁巴士路線不多，若乘港鐵，要在九龍站步行到高鐵站，希望當局增加接駁服務。



