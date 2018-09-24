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新強颱風「潭美」或周末影響香港

2018-09-24 列印
■「潭美」不排除會侵台，甚至登陸。圖：中央氣象局
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　　中秋節熱到要抹汗？香港天文台預料日間炎熱，最高氣溫高達攝氏三十一度，但稍後時間有幾陣驟雨，提醒外出賞月的市民要注意！而繼超強颱風「山竹」襲港後，西北太平洋附近再有超強颱風「潭美」形成，多國氣象台預測會直撲台灣或沖繩，不過英國氣象局則預料颱風有機會於周末影響本港。

　　天文台署理高級科學主任彭志健指，受偏東氣流影響，未來一兩日華南沿岸雲量增多，今日中秋大致多雲，並有幾陣驟雨。另外，他預料，在關島西北海面形成的強烈熱帶風暴「潭美」，將於明天逐漸增強為超強颱風級別，中心風力至少可達每小時一百八十五公里，其路徑則有待未來幾日移向呂宋後再作預測。

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