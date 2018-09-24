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涉600萬劫案 天眼鎖定尼漢落網

2018-09-24 列印
　　警方九龍城重案組探員，上月周五晚九時許，在油麻地炮台街拘捕一名二十四歲持行街紙留港尼泊爾男子，在他身上檢獲小量大麻花，調查後相信他與同日早上，兩名本地及印度籍珠寶店職員，在紅磡鶴園東街被四名配備賊車南亞蒙面刀賊，劫走載有七十四萬美元（折合約五百八十萬港元）、三十六萬港元及六張劃線支票背囊案有關，以涉嫌行劫及藏毒將其拘捕扣查。

　　據悉，警方在案發後翻看「天眼」及目擊者提供資料，經蒐證及深入調查後，鎖定一名目標疑人，在案發十一小時後掩至油麻地拘捕涉案尼泊爾漢，但被劫逾六百萬元贓款仍未尋回。

  重案組探員仍調查中及追緝在逃餘黨及贓款下落，不排除稍後有更多人被捕。

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