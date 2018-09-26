郭太發功 保夫家產防侵佔

新地前主席郭炳湘自八月二十七日在家中暈倒後，留院至今仍未清醒，由他創辦的帝國集團和帝國發展，以及他承繼自郭氏家族的酒店業務，一度處於無人掌舵的狀態。



據本報得悉，郭妻李天穎發功，委派三子女於本月初出任帝國集團董事，而她則頻頻視察酒店業務，全面查數，其中中環四季酒店有管理層疑突然「被炒」。



李天穎的舉動，疑為保護丈夫名下逾六百億港元的資產及業務，嚴防外人插手侵佔。



消息指，郭炳湘妻子李天穎了解丈夫的習慣，只有他才可以簽署公司支票；她擔心帝國集團和帝國發展牽涉重大交易，急需親人接管，故本月初緊急委派兩子一女進駐帝國坐鎮，成為董事，接手一切業務。



公司註冊處資料顯示，在本月初，郭炳湘三子女，包括郭基俊、郭蕙珊及郭基浩出任帝國集團及帝國發展的董事 ;在三名子女進駐前，帝國只有郭炳湘是唯一的董事。被傳媒問及集團高層人事變動時，帝國集團回應指不作評論。



李天穎本人亦親自出擊，檢視丈夫旗下的酒店業務，全面審查酒店帳目，並親往中環四季酒店視察，了解營運及人事管理層。有消息指，四季酒店經理近日疑突然「被炒」。



這次是李天穎第二次親自出馬保護家庭。一九九七年九月二十九日，郭炳湘遭張子強綁架，郭家被勒索贖金十億，經郭老太親自周旋後，郭老太與李天穎一同向張子強支付六億元贖金，盡顯李天穎為救夫不惜犯險。郭炳湘現時暈倒未醒，其名下資產估計逾六百億，或引起外人垂涎，李天穎又動員子女出招。



記者：徐曉伊



