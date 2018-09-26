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頑皮少年煲蠟潑水搶火

2018-09-26 列印
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　　雖然每年中秋佳節前，政府透過傳媒發放宣傳短片及訊息，呼籲市民不要煲蠟，免生危險，但仍有市民違法及犯險。昨日互聯網瘋傳多條短片及相片，指在新界多個地區均有人煲蠟玩火，其中有頑皮青少年在一偏僻地方煲蠟期間，向煲蠟潑水搶火，冒出如蘑菇雲般火球（圖），旁邊有人更雀躍呼叫，幸無人受傷。醫管局表示，中秋節前夕至昨晨十時止中秋節期間，未有巿民因高溫熔蠟引致燒傷或燙傷而前往急症室求診。

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