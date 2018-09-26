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黃遠輝：高球場去留爭議「兩極化」

2018-09-26 列印
　　土地供應專責小組日前向政府提交初步觀察報告，小組主席黃遠輝昨在電台節目表示，報告是基於小組參與公眾諮詢場合聽到的意見而編寫，內容涵蓋發展棕地、公私營合作發展的農地儲備、粉嶺高爾夫球場、填海及發展郊野公園邊陲地帶等意見，他說，待土地供應諮詢完結後，會就十八個選項支持度排列。

　　黃遠輝形容，社會對粉嶺高球場的去留爭議較大，意見出現「兩極化」，一方面意見認為要收回高球場，另一方面意見則認為歷史及國際賽事等因素，反對發展。他闡釋，「兩極化」並非指支持、反對意見數字一半一半，而是支持與反對雙方的意見極端。



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