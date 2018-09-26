﻿車場老闆攀樹視察被困﻿ ﻿「山竹」塌樹無人清理﻿

颱風「山竹」襲港仍遺餘波！九龍城一屋苑斜坡有大樹，在颱風襲港期間倒塌，並壓毀毗鄰停車場中的數輛私家車。但塌樹至今仍未清理移走。昨日停車場一名負責人攀塌樹視察時，卻應驗了「上山容易落山難」一句，被困於塌樹中，要驚動消防員救下。事件中無人受傷。



現場太子道西二三七號華美閣停車場，被困樹上的男事主姓葉（六十一歲），葉表示，他二十年前向姓方女業主承包了停車場約二十個車位，其後出租車位給大廈及附近單位住戶，部份地方則用作維修及保養私家車。



約十日前，超強颱風「山竹」襲港，全港多處發生塌樹。而停車場對上的布力架街一個私人屋苑斜坡上，則有一棵二十多米高大榕樹疑被吹塌，並壓着男事主的泊車位置上蓋。葉其後自行移開雜物，駛走自己和部份租客的私家車。惟仍有六輛車被困，其中一輛更被樹幹壓毀。



葉透露，六年前政府部門曾因該斜坡出現危險，要求業主維修。故今次事故後，他與姓方女業主曾聯絡斜坡所屬業主，當時對方答允將派人鋸樹，但卻中途停工。他稱，得悉鋸樹連修葺工程疑需百萬元費用，懷疑有人擔心費用太多而停工及拒認有關責任。



政府部門愛莫能助



葉曾向屋宇署、土力工程署、食環署、消防處和警方投訴，但署方均指塌樹位置屬私人斜坡，愛莫能助。近日有停車場租客向他多番催促，要求取回私家車。



昨晨十一時許，葉折返停車場沿塌樹的枝幹向上爬往斜坡頂以視察狀況，不料被困，只好報警求助。消防員到場後，利用鋼梯把事主救回安全地方，無人受傷，事主毋須送院。



法律界人士提醒，市民若遇上這情況，勿私自鋸樹移走，否則一旦發生塌護土牆，後果嚴重，有關市民要負全數責任。



