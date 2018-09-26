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超強颱風「潭美」不會襲港

2018-09-26 列印
■本港未來九天日夜溫差較大，預測最高氣溫高達三十三度。
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　　一股偏東氣流正影響華南沿岸，天文台昨預料偏東氣流會在未來一兩天緩和。一股乾燥大陸氣流隨之在本周後期至下周初影響中國東南部，隨後兩三日漸轉天晴乾燥；未來九天部份日子日夜溫差較大，預測最高氣溫高達三十三度，最低氣溫二十五度，日夜溫差高達八度。

　　截至昨午四時，超強颱風「潭美」集結在高雄之東南偏東約九百四十公里，預料移動緩慢，在西北太平洋海面上徘徊。天文台預料在未來數天將橫過西北太平洋，大致移向台灣以東海域至琉球群島一帶；另有國際天氣預報中心預測潭美將在周末吹襲沖繩。雖本港不會受正面吹襲，但受其外圍下沉氣流影響天氣乾燥酷熱。

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