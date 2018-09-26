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美股中段回軟

2018-09-26 列印
　　美國周二股市中段回軟，杜指報二六五六五點，升三點；納指則報八○○一點，升八點。

  滙控美國預託證券價格見七十點○八港元，升一點一三港元；騰訊則見三百二十九點四九港元，升一點六九港元。紐約期金報每盎司一千二百零五點五美元，升一點一美元；紐約期油則報每桶七十二點二二美元，升零點一四美元。
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