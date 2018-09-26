中秋祈福幾釀災 ﻿新界放孔明燈險燒屋﻿

亂放孔明燈易導致火警，昨日網上瘋傳新界多處地方有人放孔明燈疑祈福，有市民將拍下照片上載互聯網，指網民聲稱差點被孔明燈飄入單位，險發生火警，指責涉事市民違法及可能毀人家園。有區議員譴責放孔明燈市民行為不負責任，呼籲市民莫因貪玩而罔顧安全。



市民放孔明燈多張照片昨日被網民上載互聯網及瘋傳，其中一張顯示一對男女站在一起，抬頭望向一個正在上升中的孔明燈，相信是在屯門及大埔等新界區的空曠，以作祈福。另外一名網民表示，昨凌晨零時許，屯門大興邨有人放孔明燈，其中一個差點從窗口飄入屋內，幸好孔明燈最後飄向良景邨及青山方向，否則後果堪虞。該網民又留言稱希望不要發生火警。



西鐵線故障 乘客困車廂



元朗區議員周永勤認為，市民亂放孔明燈行為是不負責任。他指出，孔明燈借助易燃液體燃燒時產生熱力升空，降落時容易引發火警。「如殘骸仍然帶火，不幸落在鄉村民居，便會釀成意外。」他又指，暫時未見有人出售孔明燈，估計網民看見的孔明燈是市民自製。亦有區議員指，往年曾聽聞有市民於錦田一帶空曠地方放孔明燈，但他呼籲市民莫因貪玩而罔顧安全。康文署呼籲市民切勿放孔明燈，否則最高可被罰款二千元及監禁十四天。



前晚約十時許，港鐵西鐵線屯門站至天水圍站之間發生電力故障，其間此路段上共有四列，分別開往紅磡和屯門方向的列車需要停駛，經工程人員搶修後，服務在二十五分後回復正常。有乘客指看到列車出現火花，列車在兆康站停下，冷氣及大部份照明都熄掉，車門不能開啟，乘客被困約十五分鐘。港鐵其後於一列列車頂發現懷疑孔明燈，懷疑電力故障與此有關，但故障成因仍須詳細調查。



