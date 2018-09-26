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張建宗落區巡查：全力重建

2018-09-26 列印
　　超強颱風山竹襲港後，各區連日加緊善後。政務司司長張建宗昨在康樂及文化事務署署長李美嫦等人陪同下，巡視香港島部份康樂設施。

　　張建宗先後到訪小西灣運動場、小西灣海濱花園及赤柱聖士提反灣水上活動中心，了解颱風對設施造成的損毀，以及所需的維修工作。政府隨後發稿指，張建宗讚揚同事努力不懈，盡心協助社區盡快回復正常運作，強調政府會調撥撥夠資源，以重建受損的公共設施。

　　另外，食物及衞生局局長陳肇始，以及公務員事務局局長羅智光昨亦先後落區視察，感謝食物環境衞生署同事及其外判工人連日來努力處理棄置物。

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