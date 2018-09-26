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87%銀屑病患曾受歧視

2018-09-26 列印
　　現時全港有逾兩萬人患有俗稱牛皮癬的銀屑病，香港銀屑病友會最新調查發現，八成七患者在公眾場合受到不同程度的歧視，五成一受訪女患者不敢或沒打算穿婚紗。有皮膚科專科醫生強調，銀屑病不具傳染性，冀大眾包容。

　　調查在八至九月期間共訪問一百二十四名患者，八成七曾受歧視，當中最多是受人注目佔六成五，半數曾被問及該疾病會否傳染；另有六成受訪者曾在游泳池、髮型屋、健身室等被拒提供服務。另外，有半數受訪者因銀屑病確診情緒病，一半女性更對生孩子抱有疑慮，不敢或沒打算穿婚紗。皮膚專科醫生陳俊彥表示，銀屑病涉自身免疫系統疾病，不具傳染性，相反大眾對患者的歧視會對患者承受更大負面情緒和壓力，可能加重病情。



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