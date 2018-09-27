﻿評分挫至50.8分 上任以來新低 林鄭民望大跌

香港大學進行最新的民意調查，結果顯示，特首林鄭月娥的評分急跌六點五分，跌至五十點八分，創出她上任特首以來的新低，瀕臨「肥佬」邊緣。市民對她的支持率也顯著下跌，反對率則勁升，令民望淨值出現負數。



港大民意研究在今年九月十八日至二十日、即颱風「山竹」吹襲過後，透過隨機抽樣方式，以電話訪問了一千零二位成年市民，結果發現特首林鄭月娥的評分較山竹吹襲兩星期前大跌六點五分，跌至只有五十點八分，即僅合格水平，亦是自她在一七年上任以來的新低。



支持率大跌 反對率勁升



其民望亦大幅下挫，最新的支持率是百分之四十，反對率是百分之四十五，民望淨值近負五個百分點，較山竹吹襲兩星期前，大減十五個百分點，是她上任以來第二低。



是次民調最年輕的受訪組別介乎十八至二十九歲，當中七成二反對林鄭月娥出任特首；而大專及以上學歷的受訪者，當中有五成六反對林鄭出任特首，兩個數據反映受訪者的年紀愈輕或學歷愈高，就愈反對林鄭月娥出任特首。



民調於風災後進行



「山竹」本月十六日強襲香港，風災後第二天，公共交通因欠協調出現大混亂，市民上班困難，怨聲載道，不滿政府在風災後沒有停工機制；林鄭在風災後第三日，即九月十八日的行政會議前夕表示：「（市民）攞特首出氣係無問題嘅，特首係可以俾人鬧嘅。」



另外，特區政府民望與一個月前變化不大，最新滿意率為三成七，不滿意率為四成五。研究亦覆蓋市民對林鄭即將公佈最新一份《施政報告》的期望，最多巿民認為重點應放在房屋問題上，高達九成五，是歷來新高。