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奸商毒農藥「洗肚」冒充 99%陽澄大閘蟹見假貨

2018-09-27 列印
■內地媒體指出，即使是陽澄湖大閘蟹知名商家，亦以興化蟹及高淳蟹冒充陽澄湖大閘蟹。
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　　大閘蟹旺季又到，有內地傳媒調查發現，去年陽澄湖大閘蟹真實產量為一千六百噸左右，市值約三億元人民幣，總營銷額卻達三百億元人民幣，以此推算，市面上九成九聲稱「陽澄湖大閘蟹」其實並非產自陽澄湖。

　　內地媒體指出，即使是陽澄湖大閘蟹知名商家，亦以興化蟹及高淳蟹冒充陽澄湖大閘蟹。有大閘蟹公司指出：「一天發貨的幾萬斤大閘蟹中，只有幾百斤是真正的陽澄湖大閘蟹！」「就算行業內規模排名第一、第二的公司，貨源也都是興化蟹和高淳蟹為主。」

「僅幾百斤產自陽澄湖」

　　「外地蟹」成本每隻約八元，貼上陽澄湖大閘蟹標籤，其批發價九元可升至十二至二十五元，如果用知名品牌包裝後，零售價升至高達八十元。有不法商家為令外地蟹更似陽澄湖大閘蟹，利用毒農藥清洗，將洪湖蟹黑肚洗成白肚。

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