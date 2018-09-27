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涉貪馮永業離任機管局總監

2018-09-27 列印
　　廉政公署早前落案控告前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業，以及賭王三太的胞妹陳婉玉，合共三項貪污及公職人員行為失當罪。機管局昨證實，馮永業已主動離任機管局企業發展執行總監一職，惟拒絕透露原因。

　　控罪指馮涉於○四年九月，在無合法權限或合理辯解下，收取陳婉玉五十一萬港元，作為傾向優待她及由她控制的三家公司的報酬；以及於○四年九月至○六年七月期間，於履行公職中或在與公職有關的事務上，在無合理辯解或理由而故意作出不當行為。

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