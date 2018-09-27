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﻿聯儲局加息0.25厘

2018-09-27 列印
　　美國聯儲局結束一連兩日議息，宣佈加息四分之一厘，基準利率從二厘上調至二點二五厘。

　　美國股市尾段上升，杜指報二六五八○點，升八十八點；納指則報八○五一點，升四十四點。滙控美國預託證券價格見七十點五一港元，升零點八六港元；騰訊則見三百三十一點○七港元，升一點○七港元。紐約期金報每盎司一千一百九十九點六美元，跌五點三美元。
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