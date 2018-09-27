美國股市尾段上升，杜指報二六五八○點，升八十八點；納指則報八○五一點，升四十四點。滙控美國預託證券價格見七十點五一港元，升零點八六港元；騰訊則見三百三十一點○七港元，升一點○七港元。紐約期金報每盎司一千一百九十九點六美元，跌五點三美元。
聯儲局加息0.25厘
美國股市尾段上升，杜指報二六五八○點，升八十八點；納指則報八○五一點，升四十四點。滙控美國預託證券價格見七十點五一港元，升零點八六港元；騰訊則見三百三十一點○七港元，升一點○七港元。紐約期金報每盎司一千一百九十九點六美元，跌五點三美元。
評分挫至50.8分 上任以來新低 林鄭民望大跌
香港大學進行最新的民意調查，結果顯示，特首林鄭月娥的評分急跌六點五分，跌至五十點八分，創出她上任特首以來的新低，瀕臨「肥佬」邊緣。市民對她的支持率也顯著下跌，反對率則勁升，令民望淨值出現負數。 ...
2018-09-27
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浙童枉死誤傷女同學惹禍
浙江溫州瑞安市一間小學上周五發生有家長懷疑女兒被欺凌，涉持刀到學校斬死十歲男學生慘劇，引起網民熱論。有當地傳媒指，男學生的班主任受訪時表示，網傳校園欺凌並不存在。 兩名學生為隆山實驗小學四年級生，有報道指男童誤傷女同學眼睛，氣得對方爸爸持刀殺害。之前網傳女童遭打盲，但經警方調查後，得知女童只是輕傷。 兩名學童的班主任表示網傳的校園欺凌並不存在，只是排隊交作業時，男童轉身揮手不小心打向女童眼睛。班主任續指男童已向女童道歉。 當晚班主任亦就此事聯絡雙方家長，而男童家長已主動道歉。不過女童家長堅持男童要在全班同學面前向女兒道歉，男童父親也向媒體公開與女童家長的微信紀錄，表明兒子將...
2018-09-26
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將出席人權活動 劉霞偕廖亦武抵美
旅居德國的中國流亡作家廖亦武昨日在社交媒體發文指，已和劉霞在當地周二下午抵達紐約，並將出席哈維爾圖書基金會的論壇及頒獎活動。劉霞離開德國往美國，引起國際關注。 諾貝爾和平獎得主劉曉波的遺孀劉霞今年七月離開北京前往德國。劉霞在德國相當低調，這次是首度離開德國前往美國。劉霞與廖亦武在聯合國大會召開期間前往紐約，領取人權獎項與出席公開活動。 廖亦武昨在facebook發貼文表示：「我們一家（包括劉霞）二十五日下午順利抵達紐約。請別掛念，請別猜疑。二十六日和二十七日晚間，我們將出席哈維爾圖書基金會的頒獎活動。另外的活動主賓有漢學家黎安友和美國民主基金會主席。紐約的朋友們，我...
2018-09-27
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御林皇府雙號屋 4500萬易手
豪宅物業頻錄交投，中原區域營業董事龍智峰表示，上水御林皇府肯辛頓徑雙號屋，面積4048方呎，經議價後以4500萬沽出，呎價11117元，新買家為用家。據了解，原業主於07年以3534萬買入，是次轉手帳面獲利966萬。 中原分行經理林偉明表示，上水天巒加倫大道雙號屋，面積2018方呎，議價後以3250萬易手，呎價16105元，新買家為用家。據了解，原業主則於11年以3059萬購入，是次易手帳面獲利191萬。 港濤軒呎價1.99萬 世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，北角港濤軒中層D室，面積802方呎，三房連套房間隔，望樓景，以1600萬沽出，呎價19950元。據了解，原業主於...
2018-09-27
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港銀行勢跟隨 加P機會高 儲局加息1/4厘 明年再加三次
美國聯儲局於今日凌晨結束一連兩日議息後，預期加息1/4厘，基準利率從2厘上調至2.25厘。投資者聚焦儲局發表有關2019年的貨幣政策，透露對美國經濟預測以及聯儲局未來走向。聯儲局於會後舉行記者會，屆時...
2018-09-27
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狂人除普巴臂章 將帥決裂
周二英格蘭聯賽盃第三圈，十人應戰的曼聯在法定時間主場2:2逼和英冠打比郡，互射十二碼負7:8，但出局都不及領隊摩連奴和中場保羅普巴決裂的消息震撼。賽前已傳出狂人向全隊宣佈褫奪普巴在其任內都不會再戴上隊長臂章，他在賽後即承認此事，更隨即傳出紅魔將他掛牌出售，二人正式宣告不共戴天。 紅魔剛輪英超主場1:1被升班馬狼隊逼和，今季第三次戴起隊長臂章的保羅普巴賽後批評狂人在領先下退守的決定，後者對此深深不滿，加上他介懷這名法國中場早前向球會表示已和巴塞隆拿達成個人協議要脅在明夏離隊，遂展開反擊於賽前操練時向全隊宣佈褫奪此子擔任隊長的資格。 轉已掛牌賣普巴 普巴今仗隨即沒有披甲...
2018-09-27
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Glacier 3000瑞士雪山之巔
瑞士境內有許多海拔三千米以上的舉世知名山峰，全年披上雪影銀妝，吸引不少旅客前來觀賞，好像在著名度假勝地格施塔德（Gstaad）附近就可找到Glacier 3000雪山，山頂觀景區設有懸崖吊橋，站在山峰...
2018-09-27
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《再創》被網民批戲屎 周勵淇反擊 角色需要冇表情
周勵淇（前名周麗淇）自04年開始拍TVB劇，雖然產量唔算多，但套套擔正兼收視不俗，最近佢再喺《再創世紀》做女一，不過似乎無咁好彩，網民對她演繹富家女「Ella」唔賣帳，話佢「屎戲似足小學生演話劇」；又...
2018-09-27
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社論——延長產假 只是起步
《星島日報》昨天獨家報道，將在下月公佈的特首《施政報告》，會提出研究延長法定有薪產假，並由公帑支付所涉及的額外開支，展示政府踏出第一步，改善這個嚴重落後於國際水平的法規。 現時法例規定有薪產假達十星期，過去四十八年未有調整。據《星島》報道，《施政報告》將提出延長產假及相關補貼方法的框架，把有薪產假由現在十周增至十四周。而新增的四周產假支出由政府承擔，但設有資助上限。如以今年入息中位數一萬八千元計，政府每年約需「落水」五億元。 本地的有薪產假被諷刺為連「第三世界」都不如，因為歐美有薪產假可以長逾一年，不少發展中地區的產假，也較香港多年來所定的十周更長。不少香港孕婦為爭取多一些...
2018-09-27
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馬場浮世繪——丁冠豪五班稱王稱霸
新開倉的丁冠豪昨晚憑「奇妙星光」報捷，至今在五個有派馬上陣的賽日都贏，更誇張的是出戰五班賽未曾甩過三甲，除了前駒、「銀城福星」、「飛壹般」及「幸運神駒」，昨晚頭場的「創意寶」亦跑得季軍。 馬場浮世繪
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