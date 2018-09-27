盤問期間一度飲泣 官鼓勵「需有勇氣」 ﻿X供稱﻿﻿遭教練脫內褲撫摸﻿

涉於○九年非禮當時為中三女學生的七旬田徑教練，早前否認一項猥褻侵犯罪，案件昨於粉嶺裁判法院開審，女學生X供稱事發當日遭被告突然脫下內褲，並以手掌撫摸其陰毛。X於盤問期間因一度飲泣須押後片刻，主任裁判官練錦鴻鼓勵X稱「需有啲勇氣，將事實講出嚟」。



女學生X今於庭上供稱指當時被告W.H.是學校唯一外判教練，指於○九年九月在補習學校收到被告的電話短訊，相約X於巴富街運動場為其按摩，但因X身穿緊身牛仔褲，難以按摩，被告建議先吃飯，再到其家中按摩，被告又指住所樓下的鄰居飼養三條狗，可按摩後與牠們玩。



「家中無人 點叫無人知」



X到被告住所後，被告着X先入房及躺在牀上。X稱，當時被告坐在牀上為她按摩大腿後肌，其後被告建議脫下長褲，亦着當時下身只穿內褲的她轉身以按摩大腿前面。稍後被告問「不如脫下內褲」，X未及反應即遭被告扯下內褲，並在下體三角位置不停打圈及撫摸近陰毛的肌膚，X當時未有作出任何迴避動作。



X指，案發後未有將事情告知他人，因受#Metoo事件影響，在facebook公開受性侵經過。辯方盤問時，X承認自己脫下長褲，辯方另指X在學校曾接受性教育，X回應「當時家中沒有任何人，知道點叫都無人會知」。辯方續以「性教育」作盤問，X一度飲泣難以回答。裁判官稱「X已回答，不要咬着她不放」，亦着她需勇氣地說出事實。



辯方引用X在facebook發表有關#Metoo的文章，問及既然如此討厭被告，卻贈送他三對Nike鞋，為其慶祝生日等，X回應她並非憎恨被告，只是對他存有戒心，對被告有若干行為因不想強迫自己回憶事發當日。







