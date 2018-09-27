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美食車計劃延長至2021年

2018-09-27 列印
■十五部美食車獲准繼續在場地營運。
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　　為期兩年的美食車先導計劃自去年二月推出約二十個月，旅遊事務署昨天宣佈，決定再延長先導計劃兩年，至二○二一年二月。

續准旅遊盛事營運

　　旅遊事務署發言人表示，觀察到十五部美食車的營業收入參差，有一些表現較佳，甚至開設了實體店，縱然有些表現一般，但整體反映美食車仍有營運空間，故作出延長年期決定。

  發言人又指，除亞洲國際博覽館因其發展計劃而未能繼續參與，署方已徵得其他現行共十一個場地的管理者原則上同意，繼續容許十五部美食車在場地營運，署方亦會繼續安排美食車在旅遊發展局舉辦的指定旅遊盛事中營運。

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