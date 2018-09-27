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﻿英航撤港基地　解僱全數85人

2018-09-27 列印
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  英國航空公司昨天向員工宣佈，下月三十一日結束香港基地運作。工會昨天在記者會（見圖）上表示，公司已宣佈即時解僱本港全數八十五名員工。據悉，英航會發放一個月代通知金及特惠金。工會批評，英航要求員工在三日半內簽署賠償同意書，否則取消特惠金及對沖強積金供款，是不負責任的行為，工會未來數天將約見資方磋商。

　　被即時解僱的八十五名英航員工，年資由五年至三十二年不等，當中五名是高層人員，二十四人為合約員工，四人因工傷暫未收到解僱信。英航香港機艙服務員工會總幹事吳敏兒估計，合約制員工至十月三十一日約滿，公司希望一拼處理其他本地長工，配合其撤港計劃。

　　英航回覆傳媒查詢，承認香港機組人員基地十月底關閉，未來相關航線將改由倫敦基地的空中服務員營運。英航感謝香港團隊多年以來的努力，公司詳盡徹底檢視全球運作後，作出這項決定，已通知香港機組人員，並承諾現階段會提供一切協助。
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