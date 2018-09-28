高齡妻揭花巨款人工受孕 收賄免費嫖妓 反黑警司認罪

偵破「警魔」徐步高案而被視為「明日之星」的警司吳偉漢，被指收受賄款和免費性服務，以向灣仔兩間私人會所預先通報警方掃黃行動，被廉署檢控，吳和兩名私人會所經營者，昨天在區域法院分別承認串謀或協助教唆使公職人員收受利益兩罪，涉及五十七萬港元賄款及免費嫖妓，案件押後至十月十八日判刑，三被告繼續還柙。



案中三名被告，首被告為警司吳偉漢（五十四歲），另二人為欒其祥（四十六歲，報稱商人）和謝凱健（三十七歲，報稱無業、前模特兒），第二及第三被告為涉案灣仔兩間私人會所的經營者。



吳偉漢涉於一五年至一七年間向MB Club Mont.Busa及GOLDEN「通風報信」，知會警方將採取查牌掃黃行動，甚至向私人會所負責人洩露警方收到兩封針對會所的匿名告密電郵，其中一封告密電郵更直達警隊「一哥」盧偉聰，藉此收取五十七萬元報酬。



掃黃前通風報信



吳妻替丈夫求情指，二人於二○○○年結婚，十年後，她以四十七歲之齡誕下首名女兒，由於夫婦想要多一名子女，故花費不少接受試管嬰兒，在二○一六年再誕下一名兒子。就在兒子出世後兩個多月，吳犯本案而被捕，吳妻認為丈夫或因家庭面對經濟困難，才一時軟弱而犯案。



吳對自己犯案感到羞恥，不但把自己一向尊重及愛護的職業、個人名譽摧毁，更將失去約五百萬元退休金和每月四萬元長俸；他又稱對父母不孝。



昔日同窗谷德昭：本質不壞有正義



辯方大律師向法庭呈交多封求情信，包括吳母、兩弟一妹，三名退休高級警務人員等，最特別還有導演谷德昭（圓圖）和與吳相識二十多年的商人黃浩。谷德昭在求情信中透露，他和吳在溫哥華西門菲沙大學是同學，形容吳為人正義有抱負，本質並不是壞人，他一時錯念已付出沉重代價，懇求法官考慮減輕刑期，以給他有多些時間陪伴兒女成長。