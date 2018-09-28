港銀行宣佈加息1/8厘﻿﻿﻿息魔殺到 供樓負擔增﻿

「息魔」殺到！昨日凌晨美國聯儲局宣佈加息四分一厘，為今年第三次加息，上兩次香港並無跟隨，昨日金管局即宣佈把基本利率上調二十五基點至二點五厘，滙豐銀行、恒生銀行及渣打銀行隨即宣佈加息，但只加八分一厘。市民供樓揭負擔增加，以二十年期的三百萬按揭貸款計，每月供多一百八十一元。



美國在加息周期開始後，先後加息八次，香港並未跟隨。昨天美國宣佈年內第三次加息，香港跟加八分一厘。滙豐銀行率先作出反應，加最優惠利率零點一二五厘，由原先五厘調升至五點一二五厘，港元儲蓄存款戶口利率亦上調十二點四點子，而結餘五千元以下的戶口，年利率維持零息。恒生銀行亦上調最優惠利率至五點一二五厘，加息幅度與滙豐相同。渣打香港亦宣佈，最優惠利率上調零點一二五厘，年息由五點二五厘升至五點三七五厘。



借款300萬 月多供181元



步入加息周期，市場擔心供樓負擔將會增加，若樓盤值五百萬，承造六成按揭，借三百萬，供款期為二十年，以加息前最優惠利率計算，每月供約港元一萬五千五百三十四。加息後，每月供約港元一萬五千七百一十五，每月多一百八十一元。



財政司司長陳茂波（圓圖）稱，超低息環境即將過去。金管局局長陳德霖預期未來香港將繼續跟隨加息，香港正式步入加息周期，呼籲市民小心管理風險。



樹仁大學經濟及金融系助理教授袁偉基表示，觀乎近數周，香港資金仍較緊，而在正常情況下美國加息港元都要加，否則會有套息，港元會流走，因此港息必須跟加。至於樓市方面，袁偉基認為加息不太會增加供樓負擔，因為港息加幅不大，主要都是對投資者心理影響較大，但長遠最多都是加很少，對於經過壓力測試的投資者都是能夠應付。



