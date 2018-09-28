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發展商如常推盤 「按息升幅溫和」

2018-09-28 列印
　　美國宣佈加息，港銀跟加。華懋、恒基及嘉華等公司表示，是次加息幅度低，料對樓市影響不大，集團將會如常推盤，亦會考慮提供按揭優惠。

　　華懋銷售部總監吳崇武表示，相信加息對樓市的影響不大，而個別樓盤或會提供按揭優惠。恒基營業（二）部總經理韓家輝表示，銀行加息較預期中輕微，滙豐銀行、渣打香港及恒生銀行只加十二點五個點子，估計對樓市無影響，集團將會如常推盤，並會考慮提供按揭優惠。

　　嘉華營業及市場策劃總經理（香港地產）溫偉明表示，加息傳聞存在已久，市場已經預期及淡化，升幅亦溫和，對樓市影響不大，而集團亦會考慮提供優惠按揭幫助上車客，他又建議政府考慮提高按揭成數，協助市民上車。

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