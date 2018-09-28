  • 2018年9月28日 星期五
  • 26º
  • 76%
熱門： 交通費補貼高鐵居屋民族黨大學排名

日報新聞 > 港聞

美股中段升159點

2018-09-28 列印
　　美國周四股市中段向好，杜指報二六五四四點，升一百五十九點；納指則報八○六六點，升七十六點。滙控美國預託證券價格見七十點四九港元，升一點○九港元；騰訊則見三百二十五點四七港元，升零點○七港元。

  紐約期金報每盎司一千一百八十八美元，跌十一點一美元；紐約期油則報每桶七十二點○五美元，升零點四八美元。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd