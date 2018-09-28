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﻿冒張耀升遺孀撰致謝信﻿﻿兩男女認罪﻿

2018-09-28 列印
■被判終身監禁囚犯及其女友昨於西九龍裁判法院承認四項控罪。
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　　被判終身監禁囚犯，教唆女友冒認「時昌迷你倉」火警中殉職高級消防隊長張耀升遺孀，於前年八月時以「Cheung Lydia」名義偽造表揚信寄給懲教署長，指感謝有囚犯去信安慰張的遺孀，想藉此獲得減刑。

　　二人昨於西九龍裁判法院承認四項控罪。惟黃雅茵裁判官指案情非常嚴重，影響到懲教署對男被告的刑期覆核，須索取被告背景報告，案件押至下月十一日再判，女被告獲以原有條件繼續保釋。

　　辯方求情時指，四十一歲首被告羅嘉慧和四十三歲次被告陳浩基二人識於微時，羅知道陳的父母年紀漸大，希望他們一家可早日團聚，於是冒充遺孀撰信，以博男方可獲減刑。辯方續稱兩人犯事只是一時愚蠢，次被告事後亦有寄慰問信及心意卡予遺孀，表示願意承擔責任。

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