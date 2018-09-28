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黃之鋒要求懲教賠償1.6萬

2018-09-28 列印
　　香港眾志秘書長黃之鋒於一四年衝擊「公民廣場」，後因非法集結等罪被判入獄兩個月，直至「終極上訴」後維持原判而毋須入獄。黃其後指他在東頭懲教所曾遭受不合理對待，早前入稟小額錢債審裁處要求律政司就懲教所濫用職權，使其人身受到侵犯等理由賠償一萬六千元。惟昨早黃缺席聆訊，小額錢債審裁處取消其索償申請。

　　黃之鋒曾指在東頭懲教所服刑時被要求「剝光豬」，又需蹲下回答職員問題，黃曾向懲教署投訴委員會投訴這些不合理的對待，惟委員會對黃的投訴表示沒有證據而不成立。黃質疑懲教署上訴委員會「自己人查自己人」，於是入稟索償。



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