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車撞鐵閘壓傷嘉道理農場職員

2018-09-28 列印
　　大埔林錦公路嘉道理農場暨植物園發生罕見意外，昨午十二時許，一輛吸糞車外判商在植物園完成工程後離開，植物園一名四十七歲姓江女高級主任在門口鐵欄外路邊，協助吸糞車司機留意路面情況，其間該車駛離閘口時車尾撞及鐵閘，將其中一扇閘門整幅撞毀及扯塌，女職員不及走避遭鐵閘壓着受傷。二十八歲姓李司機見發生意外及鐵閘壓着女職員停車及報警。警員及消防員到場將女傷者救出，她腳部受傷骨折，送院治療後情況穩定。警方調查後案件列交通意外處理。

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