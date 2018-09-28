黃遠輝指土地諮詢反映主流意願

美國總統特朗普周三主持聯合國安理會會議，公開指責中國正致力干預美國於十一月初舉行的國會中期選舉。及後再在紐約舉行記者會，談到他與中國國家主席習近平的關係，承認他與習近平的友誼可能會結束。 自從特朗普去年初上任以來，已多次說過欣賞習近平，又強調雖然兩國間存在着許多問題和分歧，但他和習近平建立了很好的關係。不過，在過去數月，中、美兩國的貿易戰不斷升級，且各不相讓。特朗普稱，中國希望他在下月選舉中受挫，以作為美國對中國採取強硬貿易路線的代價。更表示今後他和習近平的關係可能會永遠變差。 有記者問特朗普，他和習近平是否仍然是朋友？他回答道，他寧可尊重，好過只是喜歡。他說：「他（習）可...

2018-09-28