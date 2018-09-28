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黃遠輝指土地諮詢反映主流意願

2018-09-28 列印
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　　土地供應專責小組日前就「土地大辯論」向政府提交初處觀察報告，小組主席黃遠輝（見圖）昨接受電台訪問時表示，冀今年年底前向港府提交報告。若政府不按照報告執行，則應再進行諮詢及向公眾解釋，但相信政府會從善而流。

　　黃遠輝指，小組在過去五個月共舉行超過一百八十場公眾諮詢，也收集到二萬八千份書面和網上問卷，及超過六萬五千份意見書等，認為能反映社會主流意願。但他承認前期宣傳工作不足，致公眾集中討論部份選項。另外，從統計學上看，每個土地供應選項，相信當中支持及反對者各只佔一成，故希望可整合剩餘八成「沉默大多數」的意見。

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