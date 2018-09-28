﻿特殊生「破繭」 VR遊戲設計賽奪獎

為推行創新教育及提升環保意識，煤氣公司與香港教育城早前合辦首個「全港中小學VR（虛擬實境）遊戲設計比賽」，共獲四十三所中小學參加。道慈佛社楊日霖紀念學校雖非主流學校，但學生以「不環保日常」為題設計的體驗式遊戲脫穎而出，在比賽中贏得高中組優異獎。該校資訊科技統籌主任李佩茜坦言，獲獎是意料之外，參賽是為了讓特殊學生發揮專長，提升他們的自信心。



近年本港中小學積極推行STEM（科學、技術、工程及數學）教育，有特殊教育需要的學校亦不例外，在課程滲透創新元素。道慈佛社楊日霖紀念學校除了教導學生使用電腦沙盒遊戲Minecraft，更鼓勵他們參加校外比賽，動動腦筋。現時就讀中六的劉俊健及葉健朗，在中五下學期分工合作，設計一個帶環保意味的體驗式遊戲。



遊戲以不環保作主題



負責遊戲設計的劉俊健，曾參加多個遊戲設計比賽，但他認為，設計VR遊戲很不同，「設計介面時要顧及周圍的環境，不止是只顧前方。」遊戲的故事藍本，正是劉俊健的自身經歷，他不諱言，媽媽平日會準備過多的餸菜，導致經常有剩菜剩飯；另外，即使天氣不太熱，家中又有風扇，但爸爸都會選擇開冷氣。因此，他將家中的「不環保日常」情況，設計成一個體驗式遊戲，玩家需要按照指示，完成不同的關卡。



VR設計須顧及周遭環境



除了VR遊戲，參賽隊伍亦需提交一條影片及一份簡報，介紹其遊戲意念及操作示範。葉健朗笑指，劉俊健是「死線戰士」，在截止時間前數小時，才開始臨急抱佛腳，幸好自己早已完成簡報部份，完成遊戲設計後，便可將操作示範直接貼上簡報內，最終如期交貨。



道慈佛社楊日霖紀念學校近年積極推動STEM教育，培育對電腦及科學等有興趣的學生，鼓勵他們參加校外比賽，增廣見聞，該校資訊科技統籌主任李佩茜表示，參賽可鼓勵學生定下目標，完成後可獲成功感，「他們知道要比賽，才會下定決心完成任務。」



學會與人合作



曾帶領學生參加多次遊戲設計比賽的李佩茜，留意到劉俊健在是次比賽進步良多，「以前他會一腳踢，全部步驟都自己完成，但今次他懂得與人合作，找了葉健朗幫手做簡報。」她續指，參賽後令劉俊健找到自己的興趣，盼能成為程式設計師，「對他來說有一定困難，所以我們建議他先從事相關的工作，例如輔助遊戲設計的打字員。」



李佩茜稱，校方鼓勵學生參加比賽，只希望他們完成目標及發揮專長，從而提升自信心，獲獎實在是意料之外，「他們不用考公開試，在比賽贏得的獎項，便是他們日後求職的『公開證書』。」



曾遭STEM比賽拒絕



不過，她曾為學生報名參加其他STEM比賽，卻遭主辦單位拒絕，數月前得悉煤氣公司與香港教育城將舉辦全港中小學VR遊戲設計比賽，亦擔心會被拒參賽，幸得大會接納報名申請。煤氣公司高級企業事務經理盧嘉兒表示，各類型的學生都有自己的獨特性，通過VR遊戲設計，可激發他們的創意，冀望未來可再舉辦更多STEM活動，鼓勵不同類型的學生發揮所長。