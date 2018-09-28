﻿山竹摧毀毛孩安老院﻿ ﻿院長傷重命懸一線﻿

飼養寵物是終身承諾，但不少年邁犬隻卻被遺棄，一對愛狗夫婦不忍老無所依，耗盡家財搭建「毛孩安老院」，冀讓老弱殘犬安享晚年，沒料因超強颱風「山竹」來襲頃刻盡毀，「院長」洪家棣更因此受傷，命懸一線。洪太盼望能與丈夫攜手重建家園。



位於大埔大窩村荒野的「老有所依動物村」，上周被「山竹」徹底摧毀，遭屋內雜物活埋的負責人洪家棣仍然危殆，二十三頭老犬雖能保命，但當中兩頭受傷，一頭逃生後失蹤。



眼前一堆頹垣敗瓦，加上丈夫性命危殆，洪太日前憔悴地接受訪問，當被問及風災來襲之際，有否想過棄狗逃生，她爽快回答一個「無」字：「小朋友都在這裏，要拋棄牠們？我們做不到。」夫婦甘願與老狗同生共死，一切始於洪太孩童時代經歷。



洪太憶述，自幼跟隨父親餵飼流浪狗，約二十年前遇上性格孤僻的老犬「阿妹」，深覺其身世可憐，適逢她因業主迫遷，擔心搬家後無人餵養，決定將牠帶回家飼養，得以安樂終老，自此萌生收養更多老犬的念頭，丈夫洪家棣也認同其善舉，於是合力創立「毛孩安老院」。



為讓狗隻有足夠生活空間，洪氏夫婦初時在荒山租住泥屋放養老狗，其後在元朗廈村祥降圍租賃八千呎貨櫃場，在八個貨櫃屋飼養市民送來或流浪的老狗。同時，洪太為了讓犬隻更健康，不會炮製「大鑊飯」，而是度身訂造「營養餐」，例如狗隻步履不穩，會用葡萄糖氨、椰子油或乳酪等入饌，以補充鈣質，也餵飼有魚肉貓糧，「二十幾位『小朋友』，餐單都不一樣！」



「院長夫人」歎禍不單行



養狗花費不菲，洪太說僅靠丈夫收入和兩人積蓄，難以長期維持，○三年沙士疫症爆發期間，丈夫更因失業，人狗溫飽也成問題，只好向豬肉檔主乞求肉碎，兩三天讓狗隻吃一頓飯，夫婦則一天吃一條香腸活命，幸隨着經濟好轉而度過危機，其後又申請成立慈善團體，接受公眾捐款，並趁狗糧、藥物等必需品大減價之際大量入貨，終能支撐下去。



好景不常，洪太說，丈夫去年底患上強直性脊椎炎影響眼睛，引發虹膜炎，不可在強光下工作，自此沒法擔任地盤燒焊主管一職，從此失業，未幾又因業主加租，去年十二月搬往大埔大窩村農地，花費約四十萬元搭建「院舍」，沒料因風災失去一切，現僅靠少許積蓄和捐助照顧狗隻，不敢想像如何重建家園，「希望家棣早日康復，讓他指點前路！」



「老有所依動物村」雖被夷平，但洪太堅信，狂風暴雨過後，藍天白雲又來，只要不放棄，定可與丈夫牽手，再為「毛孩」重建快樂家園。



