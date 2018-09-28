﻿桉樹榕樹傷亡慘重﻿ ﻿風災暴露業界欠危機感﻿

風災過後，全港各區均有大樹遭連根拔起，全城關注樹木的抗風能力。樹藝業界坦言，行內鮮為樹木提出防災計劃，事前毫無準備，加上高壯樹種不宜種植於當風的路邊，颱風過後立即暴露規劃災難。有樹藝師批評，近年新界密集式種植生長快、淺根又高身的桉樹，惟過密易招致連環倒塌。榕樹傷亡慘重，因根部生長空間不足，長形花牀不利其應對多方位強風，如今超強風暴襲來即難逃一劫。



超強颱風「山竹」襲港後，本港錄得至少一萬五千宗塌樹報告，當中多棵榕樹、桉樹均遭強風吹至整排連根拔起。長春社總監蘇國賢認為，颱風到臨前一至兩周才臨急抱佛腳，為樹木加設外圍支撐，成效有限，「樹木健康與否，需靠平日樹藝師的打理，應在風季前做好風險緩減工作。」樹木谷總監劉文忠不諱言，鮮見樹藝人員於風季前修樹減冠，或提前拉繩纜固定樹木，「多數都是塌樹後進行危機處理工作，僅得颱風前後都要一手打理樹木的花王才有準備。」



新界區有「港版林蔭大道」之稱的上水天平路，兩旁種滿近四百棵大葉榕，但多棵近二十米高的大樹遭颱風吹至倒塌，隨後封路多日。中華樹藝師公會會長歐永森指，該批塌樹位置鄰近運動場，周邊亦無高樓為其擋風，榕樹高大，葉子茂密，抗風能力較低，不宜種植於當風位置，「風口位不應種植高樹，若種下了就該做好修剪、限其發展，否則樹愈高愈快死。」



該路段兩側為馬路及行人路，劉文忠感到有關設計存在先天缺陷，如今塌下的整排樹木因生於長形花牀，只能適應單向風，一旦風向改變即出事。



植樹過密 易招連環倒塌



市區亦有類似「錯配」例子。浸大國際學院樹木管理專修課程講師鄧銘澤曾於颱風後到摩士公園、九龍公園等地視察，他發現園內的細葉榕被種於直徑小的花槽，颱風期間被吹至連根拔起，更將旁邊的石屎結構扯出，「榕樹樹冠較大，風阻亦較大。當其樹根空間只得一個花槽大小，容易出現『頭重腳輕』情況，遇到強風容易整棵倒塌。」



註冊樹藝師陳傑鴻表示，內地種植桉樹製紙，但因其根淺，易造成山泥傾瀉，當地已減少種植，反觀港府近年因桉樹樹苗價廉，將其引入本港，並在大埔、上水及元朗一帶的公路密集式種植，惟未有為樹與樹間保留五米距離，「桉樹是近年本地常見的行道樹，由於桉樹根淺，樹身高，當地面闊度不夠其樹根延伸時，便難以抓緊泥土，若其中一棵被吹倒，旁邊的樹也一同倒塌。」



另外，歐永森留意到西貢海旁種植了多棵可受鹽的黃槿，但該樹種易脆懼風，除非恒常進行結構性修剪減高減冠，否則不可能抵禦颱風吹襲。他認為，本港難料日後會否再遇超強颱風，如今是時候檢討全港樹木的設計責任，並為樹藝人員加強維修保養的培訓，以防下次風災臨到，大規模塌樹事件重演。



