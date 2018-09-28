課程培育「三創」人才 創業新風席捲院校

大學生創業氣氛愈漸濃厚，多所本地大學順應熱潮，紛紛推出創業學課程，培育結合創新、創意、創業三方能力的「三創」人才。有大學去年推出全校性的「創業創新副修課程」，讓不同學系的學生學習創業及創新思維；亦有工商管理學院，兩年前新增以創業為主修的課程，系統式培訓相關人才。另有院校強調實踐式學習，推出主題式課程及創業訓練營。



近年積極推廣創新文化的香港中文大學，去年推出首個全校性「創業創新副修課程」，讓主修不同學系的本科生，有機會接觸到創業知識及技巧。中大創業創新副修課程聯席主任王家徹表示，部份科目是全新科目，其中「解構創業者」通過創業家的分享，學生可學習到其創業思維。課程雖由商學院及工程學院主力統籌，但文學院等其他學院亦有份參與，「以歷史系為例，他們會教學生本地創業家歷史。」



隨着社會對「三創」人才的需求大增，香港浸會大學工商管理學院在兩年前，亦首度新增「創業學」主修課程，系統式培訓相關人才。浸大工商管理學士（創業學專修）統籌主任王益民表示，該校早年已將創業學納入必修科目，考慮到市場對具創新思維的人才需求日增，故將創業學變成專修課程，「我們不止是鼓勵學生創業做老闆，更希望培育他們的『敢想敢創』精神。」



系統式培訓人才



浸大的創業學專修課程有別於傳統商業課程，除了涵蓋會計、金融等範疇，亦會包含創業相關的市場推廣、企業挑戰及初創財務等。另一方面，為讓學生實踐所學，課程也有提供實習選修科目，由十多家初創公司提供實習機會。王益民指，有三級生完成實習後，受到初創公司的啟發，隨即構思了一個商業計劃書作為畢業論文，為協助他完成論文，校方特意聘請有創業經驗的初創業界，擔任該學生的學術顧問。



創業思維可訓練解難能力



香港科技大學近年也有推出創業學副修課程，今年初更新增「創業學入門科目」，讓新生亦可學到創業思維。在科大任教創業學的創新中心高級顧問（創業）黃岳永表示，科目着重體驗式學習，舉例指其中一課是讓學生自行上民宿網站預訂房間，體驗其運作模式及設計方法。課程亦會安排不同的初創業界分享創業的經驗，主題包括金融科技、機械人及人工智能等，他表示，「創業思維並非只應用於開設公司，亦可訓練學生的解難能力，有些學生更將概念應用於社會創新方面，希望關注環保、扶貧等議題。」



為鼓勵學生實踐理想，香港理工大學早於九九年已成立企業發展院，該院助理院長朱志賢坦言，企業發展院並非教學部門，主要推廣應用為本的實踐式學習，鼓勵學生將知識在課堂以外的地方運用出來，「例如學生在創業培訓營，可將創業概念，應用於可行的商業模式中。」企業發展院今年初從海外引進了「精實互動課程」，通過十星期的實驗式教學，讓校內的服裝科技團隊參觀相關的企業，認識潛在客戶之餘，亦能學習其商業模式。



