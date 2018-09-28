劣質防火門充斥全港 內地 「買證書」 蒙混過關

日前「山竹」襲港，有舊屋邨防火門不敵強風被吹毀，令人擔心其防火能力會否同樣不堪一擊。然而新式防火門亦非萬無一失，業界踢爆有行家委託非專業的內地家具廠代工生產防火門，難保規格達標；有人甚至出錢「買證書」蒙混過關。業界保守估計全港約有一成劣質防火門，多見於翻新工廈，一旦遇上火警後果不堪設想。



協昌消防顧問工程公司業務總經理黃偉焯不諱言，有一定使用年期的防火門或有表面看不見的破損問題，遇上強風便因無法徹底關上而毀爛。他指出，常見「出事位」包括門鉸脫落、生鏽，甚至微細問題如一顆螺絲鬆脫亦將招致重大風險，「由於防火門太重，即使一顆螺絲脫落都有可能令整道門傾斜。」



高捷防火設備有限公司項目經理姚偉權認同，每顆螺絲的「狀態」均為防火門帶來影響，「用戶不斷開門關門，傾斜了就會繼續墜下。」



結構工程師倪學仁指，昔日的防火門多數由實心木製成，約可擋火半至一小時，如今改為有證書認證、多數內有防火夾心棉的新款，並對擋煙火的功效有較高要求，故下方設膠條封死防火門門縫。



事實上，屋宇署於一一年更新指引，要求新建防火門須符合歐盟防火測試標準。威達防火建材（香港）有限公司董事梁先生指出，新標準要求防火門能抵禦一千二百度高溫火達一、二至四小時，「新標準下，舊式門估計十多分鐘就撐不住了。」新標準亦會測試防火門隔絕二百度濃煙的能力，遠高於舊標準的二十五度。



內地廠不熟悉香港防火例



雖然標準有所提高，卻管不住業界的不良操作。香港標準防火門製造有限公司董事鄧順龍不諱言，不少同業會委託內地廠房代工生產防火門，成本可減三四成，惟質素難以監察，「有些廠平時只做開木材傢俬，不熟悉香港防火條例，部分甚至根本不明白防火門的生產概念，給它一份規格也未必跟到足。」



戶信防火物料有限公司技術顧問蔡國強亦指，坊間不少裝修公司標榜低價防火門，每套僅售七八百元，惟以其公司最低標準的防火門為例，索價亦要二三千元，相信低價防火門極有可能產自內地不合規格的廠房，「可防數小時火的門，怎麼可能數百元便有交易？」



梁先生知悉，有內地廠房在測試時使用合規格物料，但在規模生產時卻「偷雞」改用另一種較劣質的物料，圖魚目混珠。蔡國強更透露，業內存在「買賣證書」的陋習，防火門生產商只需付出每套門約二三百元的費用，便可向持有證書的同業購買。



蔡國強形容，屋宇署驗收樓宇時「認證書不認人」，即使防火門實際上未符規格，購得證書後亦可輕易蒙混過關。梁先生亦指，現時本港和內地設有互認機制，惟坦言行內對內地檢測的可信性存疑，「不是說不相信它，但業界始終傾向購買香港實驗室測試的防火門。」



鄧順龍估計，劣質防火門佔全港防火門至少一成，較常見於翻新過的工廈，因相關工程一般壓價較低，「你出價再低，內地山寨廠房都會做給你。」