﻿大學推動多元發展 粵劇血脈傳承 忠粉歷史使命

粵劇有強大的文化生命力，近年社會各階層都熱愛這種以廣東話演繹的民間藝術，不論年齡，潮興學唱做唸打。中文大學逸夫書院院長陳志輝教授自小就是一位名副其實的粵劇迷，拜師學藝，造詣精湛，直到今天，仍孜孜不倦，為了血脈傳承，在大學推動粵劇多元化發展。系列三之三



記者：林巧茹 攝影：蘇正謙 （部份受訪者提供）



自小就喜歡粵劇，陳志輝教授說：「以前唱粵曲是唯一的娛樂，即使很累，唯一想到的娛樂，就是唱粵曲，當時香港電台常常播放大戲和粵曲，小時候耳濡目染下，訓練到自己唱得字正腔圓。」在小學、中學和大學階段，他離不開聽曲，經常跟名伶跟着唱。直到四十歲讀博士學位時，一面教學做研究，生活忙碌，每星期仍抽時間練習粵曲，發現唱粵曲的唱板、節奏和抑揚頓挫，以至每一個字都有演繹的方法，在唱得好、表達美之後，他開始上台做唸打。



認真學粵劇，是四十歲以後的事。在中大教書，他偶然看見黃少俠教粵曲的宣傳單張，挑起日久埋藏的興致，於是在一軒學識了《牡丹亭》、《銀河抱月歸》等曲，其時中大音樂系開辦中大教職員粵曲班，讓他有更多機會接觸，興趣更濃。他形容自己踏進粵曲的門檻，有如一入侯門深似海，難以退身。唱粵曲的趣味伸延到看粵劇，林家聲退出職業舞台最後一次演出「林家聲舞台藝術匯演」，在新光戲院一共上演三十七場，他看了十多場。



沒想到鍾情粵劇，竟帶給他事業上的機遇。中大校長沈祖堯教授兼任逸夫書院院長時和他一起去名伶芳艷芬姐家做客，引薦他認識了芳姐。經過數次傾談後，芳姐想於中大辦粵劇傳承計劃。他說：「我們七月於逸夫書院選了一個地方辦展覽館，叫『芳艷芬藝術承傳計劃』，主要選取影迷捐出來的物品、相片和她於八七年演慈善演唱會演的戲服，也會辦專題講座推動粵劇的多元化發展。」



逸夫書院舉辦通識課程



對於香港粵劇的承傳狀況？陳志輝認為，在中大逸夫書院辦「芳艷芬藝術承傳計劃」啟發他：「粵劇是唯一用廣東話唱出的戲，有一定的存在價值。而做藝術的人都有很大的使命感和藝術感。」任、白二人捐了很多錢，託付做一些承傳的工作。他說：「我們在逸夫書院有通識課程，有粵劇導賞計劃，讓大學生多欣賞粵劇，自然發能發古思之情，到四十歲對人生理解更多，到那時明白人生的酸甜苦辣，人情世故，孝悌忠信，禮義廉恥，歷史使命。」



他續說：「在新穎的潮流中發展好劇本，是困難的，因為如何以文字和音樂寫好一個劇本，是萬中無一。其次，做又是一難處。現今社會環境好了，人們有好多選擇，老倌一般都不支持子女學習粵劇，以前老倌高手林立，可走自己的風格。現在人們都不走藝術路線，走激情崇拜偶像的路線。」他又稱：「現今好多老倌都不收徒弟，因為徒弟出來搵唔到食。」



他期望將來政府以政策推動和保育香港粵劇的發展，也期望各界人士群策群力，一起推動粵劇的傳承教育。他舉例說：「以前電台多播粵劇粵曲，現在這些傳媒為配合時代的變遷，有些改變了，他們也要跟風進行播道大眾文化。此外，現在老人家多看YouTube看大戲，跟着音樂學唱歌。長遠而言，多做推廣傳承教育，並尊重知識產權和文化的創造力，可間接促進傳承粵劇的發展。」