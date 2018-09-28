﻿男中音北上操曲 提升文化修養

黃志煒大學時主修社會學，熱愛演習西洋藝術歌曲。他本身是男中音，受音域所限，不能演唱男高音。自二○○八年學粵曲後，他開聲了，先隨文千歲、梁少芯夫婦習曲，由於中文基礎良好，故不難理解其詩詞歌賦，他認為粵劇是音樂與文字結合的一門高尚藝術。



隨着文千歲夫婦移民，他又跟何華棧師傅習曲。「在香港習曲的地方少，所以會與友人到深圳羅湖商業城的曲社習曲。那裏有專業的業餘曲社練習，有譜、可即席演唱，間接觸進香港的粵劇發展。」他續說：「自跟何華棧習曲後，自己的音樂技巧提升了，可唱不同派別時代的作品。例如《蝶夢蓬瀛》和《沈園遺恨》等……同時以前唱西洋歌不能唱男高音，現在唱男高音都唱得游刃有餘。自己的藝術收養、唱功技巧的操練和對詩詞歌賦的理解都有大躍進。例如我現在演唱蘇軾的作品《江城子》和唐滌生的作品《帝女花》都綽綽有餘。」他重申：「學習粵劇提升了我的文化修養。」