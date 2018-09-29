﻿居彩雲邨 鼠患嚴重 老鼠肝炎傳人 全球

首宗港男中招



香港爆發全球首宗老鼠傳人的戊型肝炎，公共衛生急響警號！「病毒偵探」袁國勇教授經追查後，發現一名居於黃大仙彩雲邨的男子染上只在老鼠身上存在的「C物種」－戊型肝炎病毒，但難以確定其感染途徑。袁國勇警告街道污糟邋遢：「老鼠真係大過隻貓！」他並呼籲政府提防大爆發。



香港大學發現全球首宗人類感染老鼠戊型肝炎個案，微生物學系講座教授袁國勇稱，該名五十六歲男病人患有慢性乙型肝炎，去年五月接受屍肝移植，約兩個月後肝功能異常，多項肝炎測試均沒顯示問題所在。



去年接受換肝手術



其後研究人員展開戊肝病毒測試，證實病人對病毒呈陽性反應，更發現病人的糞便、血液及肝活組織均帶有原本只在鼠類身上的「C物種」戊型肝炎病毒（大鼠HEV）。消息指，患者居於彩雲邨。袁指，患者寓所附近垃圾槽，發現不少鼠糞，亦有水渠供老鼠遊走。



患者獲處方抗病毒藥物利巴韋林治療，已康復出院。至於患者的感染途徑，袁表示，是否老鼠體基因改變，令病毒跳到人體，或免疫系統差的人易受感染，仍有待研究。他強調個案與肝移植手術無關，相信患者經進食受污染食物、接觸患鼠糞便或被鼠咬所致。



袁國勇：提防大爆發



食環署今年上半年統計顯示，黃大仙鼠患指數僅百分之一；袁指指數不算高，但引述患者稱在寓所附近見過老鼠出沒，顯示指數未必反映實況。



袁憶述，○三年香港經歷沙士一疫後，街道衛生一度有改善，近年卻惡化至「污糟邋遢到不得了」；今次本港首度發現有大鼠HEV「跳進人類」，「真係一個wake up call（警號）！」他提醒公眾不可忽視鼠患。



黃大仙彩雲南區議員沈運華對本報表示，彩雲邨為七十年代舊邨，鼠患長期存在，每月平均接獲四至六宗鼠蹤投訴，今年初有三樓居民投訴有老鼠入屋，咬爛作供奉的食物，令婆婆驚惶失措。



沈運華質疑，鼠患與邨內半開放式垃圾收集站有關，管理處於樓梯口加設垃圾收集箱，令老鼠多了藏身之所。他呼籲房署及食環署聯合行動，加強邨內滅鼠。



