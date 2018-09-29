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最低工資研增至37.5元 最快明年五月生效

2018-09-29 列印
■最低工資增幅是歷年最高的一次。
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　　據悉，最低工資委員會勞資雙方就調整最低工資水平達成共識，時薪將由三十四元五角增至三十七元五角，增幅為百分之八點七。根據數字，是自二○一一年實施最低工資以來，四次調整最低工資中加幅最高的一次。委員會於十月底前向行政長官會同行政會議提交報告，若獲得通過，新水平將在明年五月一日生效。

外傭月薪微漲110元

　　此外，政府宣佈，外籍家庭傭工的「規定最低工資」由今日起將調高百分之二點五，即由現時每月四千四百一十元增加至四千五百二十元，較去年加薪水平微增百分之零點一。勞工處表示，除了「規定最低工資」，傭主亦必須為外傭提供免費膳食，或以膳食津貼代替。



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