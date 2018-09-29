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缺德女子港鐵躺睡霸四個位

2018-09-29 列印
　　搭地鐵打瞌睡無可厚非，但公然躺着睡覺，還霸四個座位？有網民在facebook專頁上載一張女子躺睡的相片，惹來網民熱議。

　　網民陳婉嵐前日在facebook專頁「巴打絲打facebook Club」上載一張相片，顯示一名身穿圖案衣服的女乘客，在港鐵車廂內躺卧，霸去四個座位，背囊放在頭頂的方向，頭下墊着袋子當枕頭，該排座位前放着一對黑色拖鞋，相信是該名女士所脫下。

　　帖子短短一日便獲得八百多個表情符號回應，當中有三百多個「嬲嬲」。網民紛紛笑稱：「踢走佢對鞋啦」。

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